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Москва 24

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Общество

00:18

Минздрав РФ создал "карманную" версию рекомендаций по лечению COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Методические рекомендации по коронавирусу в России опубликованы в "карманном" формате. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ. Информация в новой версии структурирована с помощью ярких таблиц.

"Минздрав России подготовил тринадцатую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса в "карманном формате". Такой формат удобен для врачей, которые ежедневно используют <...> рекомендации <...> в работе с пациентами", – говорится в сообщении.

В "карманной версии" собран алгоритм действия для медиков, оказывающих амбулаторную помощь пациентам с внебольничной пневмонией, ОРВИ и гриппом. Также там прописаны особенности диагностики коронавируса, его лечения и профилактики. Помимо этого, в рекомендациях разъясняются возможности взаимозаменяемости препаратов в разных схемах лечения.

Обновленную версию временных методических рекомендаций по лечению, профилактике и диагностике COVID-19 Минздрав России выпустил 15 декабря. Там отредактированы разделы, касающиеся лекарственной терапии. В частности, уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии коронавирусной инфекции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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