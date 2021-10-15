Минздрав РФ утвердил 13-ю версию рекомендаций для лечения пациентов с COVID-19

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Вышла обновленная версия временных методических рекомендаций по лечению, профилактике и диагностике коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Также в рекомендациях есть разъяснения по взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения.

Ранее Сергей Собянин рассказал о сложной ситуации с COVID-19 в столице. По его словам, заболеваемость коронавирусом в Москве за последние недели выросла на 20–30%. Мэр призвал горожан соблюдать санитарные нормы и активнее вакцинироваться, отметив, что это очень важно для защиты от инфекции.