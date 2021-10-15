Биолог назвала самый худший вариант развития пандемии COVID-19

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Самым плохим вариантом развития пандемии коронавируса во всем мире с точки зрения эволюции является селекция людей, считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По ее словам, наиболее чувствительные к коронавирусу генотипы будут меньше размножаться, поэтому уже через 2–3 поколения генетическая структура человечества может стать другой, при этом более устойчивой к инфекции.
"Так что самое ужасное, что может случиться в сей раз – совсем не страшно, ведь подобные ситуации уже бывали. <...> через два-три поколения генетическая структура населения земли станет иной – и коронавирусной инфекции в ней будет уже не порезвиться", – сказала биолог в интервью "Ленте.ру".
По словам Барановой, в целом человечеству ничего не грозит, потому что оно обладает способностью адаптироваться ко всему, а также имеет разнообразие генотипов, устойчивых к инфекции.
Эксперт добавила, что в человеческом геноме есть опции, свидетельствующие о том, что в прошлом люди достаточно быстро эволюционировали под действием внешних обстоятельств, но, подчеркнула биолог, не все из них можно назвать достаточным фактором для эволюционной селекции.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о необходимости создания общемировой платформы, в рамках которой страны могли бы оперативно обмениваться данными по борьбе с коронавирусом.
Она подчеркнула, что желает миру скорейшей победы над пандемией и отметила, что между странами не было достаточной солидарности в начале борьбы с коронавирусом.
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