Представитель ВОЗ в РФ выступила за создание общемировой платформы по борьбе с COVID-19

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о необходимости создания общемировой платформы, в рамках которой страны могли бы оперативно обмениваться данными по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

"Я надеюсь, что мы можем сейчас через голос женщин <...> сказать миру, что солидарность – самое главное. Но солидарность не только в том, чтобы делиться продуктами, но и знаниями (о вирусах. – Прим. ред). <...> Моя большая просьба к Евразийскому женскому форуму, чтобы пригласить всех женщин, всех ученых мира, чтобы прислушиваться к науке, и как внутри стран, так и между странами сделать общую платформу", – сказала Вуйнович.

Она подчеркнула, что желает миру скорейшей победы над пандемией. Также Вуйнович отметила, что между странами не было достаточной солидарности в начале борьбы с коронавирусом.

Ранее коллегия МИД РФ констатировала, что пандемия не только не сплотила мировое сообщество, а обозначила разделительные линии между странами. В дипведомстве отметили, что на этом фоне существенно возросла роль экономической дипломатии в международных отношениях.

