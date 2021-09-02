ВОЗ не зафиксировала штамм "Лямбда" в России

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не зафиксировала штамм коронавируса "Лямбда" в образцах, которые были взяты в России, сообщила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.
По ее словам, в стране работает комплексная система наблюдения, которая включает Роспотребнадзор, новосибирский центр Вектор и НИИ гриппа имени Смородинцева. Вуйнович напомнила, что они занимаются генетическим секвенированием и входят в сеть ВОЗ, то есть обмениваются данными по различным обнаруженным вариантам с GISAID.
Отмечается, что ВОЗ не получила данных об обнаружении штамма "Лямбда" в образцах, взятых в России. При этом Вуйнович уточнила, что может не знать последние данные, более точная информация есть у Роспотребнадзора. Организация продолжает отслеживать ситуацию со штаммом "Лямбда".
"Он находится под наблюдением как вариант, представляющий интерес. На данный момент нет никакой новой информации о нем", – цитирует ее РИА Новости.
Первый случай заражения штаммом "Лямбда", распространенным в Перу, выявили в Японии в июле. Заразившаяся женщина имела отношение к проведению Олимпиады.
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании в РФ быстрых тест-систем для обнаружения разных штаммов COVID-19.
Скворцова добавила, что тест-системы также могут определять штаммы "Йота" и "Лямбда", потенциально опасные для распространения по территории РФ.
В России начнутся испытания вакцины с белками нескольких штаммов коронавируса
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