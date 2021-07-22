ФМБА создало тест-систему для выявления новых штаммов коронавируса

Фото: fmba.gov.ru

Федеральное медико-биологическое агентство России разработало и зарегистрировало новую тест-систему, позволяющую выявлять наиболее актуальные штаммы коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА.

"По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой ученые <...> в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий Alfa, Beta/Gamma и Delta", – говорится в сообщении.

Уточняется, что принцип действия тест-системы основан на определении методом полимеразной цепной реакции мутаций в S-белке, характерных для каждого отдельного варианта коронавируса. В пресс-службе добавили, что "АмплиТест" уже внедрен в производство и готов к серийному выпуску.

Ранее глава филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Екатеринбурге Алексей Семенов заявил, что все зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны против известных мутаций. Он подчеркнул, что специалисты регулярно проводят соответствующие тесты.

Тем не менее расслабляться, по его словам, пока не стоит, так как рано или поздно появится такой штамм, на который вакцины не подействуют.

