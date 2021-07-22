В Москве задержали подозреваемого с 400 упаковками поддельных экспресс-тестов на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице полиция задержала злоумышленника, пытавшегося передать 400 упаковок фальсифицированных экспресс-тестов на COVID-19. Об этом говорится на сайте "МВД Медиа".

"Задержан мужчина, который в рамках оперативного эксперимента передал им 400 упаковок фальсифицированных экспресс-тестов на антитела к новой коронавирусной инфекции общей стоимостью 160 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве на Хорошевском шоссе и Ленинском проспекте были задержаны курьеры, развозившие фиктивные медицинские документы, в числе которых сертификаты о вакцинации от коронавируса и справки о медотводах. Установлено, что в обоих случаях подделкой бумаг занимался один изготовитель.

На данный момент ведутся поиски всех причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".