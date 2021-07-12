В столице пресечена торговля справками о медотводе от вакцинации против COVID-19

15:39
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичные полицейские выявили очередной канал по продаже в Сети поддельных справок для медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Об этом говорится на сайте столичного главка МВД.
Как уточняется, сотрудники полиции договорились о сделке на Ташкентской улице.
"На встречу пришел мужчина, который передал две именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник. Гражданин пояснил, что работает курьером одной из служб доставки, а данную посылку получил для транспортировки от неизвестного гражданина", – говорится в сообщении.
Было установлено, что данные документы указанным медицинским учреждением не выдавались.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
Ранее полиция Москвы задержала трех мужчин за изготовление и продажу сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В зависимости от времени изготовления поддельные документы стоили от 4 до 5 тысяч рублей.
У мошенников нашли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медорганизаций и штампы с названиями вакцины. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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