Трое мужчин задержаны в Москве за сбыт поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19

В Москве задержаны подозреваемые в продаже поддельных сертификатов о вакцинации

Полиция Москвы задержала трех мужчин за изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

"Оперативники <...> по городу Москве задержали троих участников группы, организовавшей изготовление поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 и их сбыт через интернет-магазин путем курьерской доставки", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В зависимости от времени изготовления поддельные документы стоили от 4 до 5 тысяч рублей.

По словам Волк, полицейские задержали мужчину в районе Мичуринского проспекта. Он доставил заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического происхождения. Впоследствии правоохранители вышли на 19-летнего продавца справок и 23-летнего изготовителя сертификатов.

У мошенников были найдены незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медорганизаций и штампы с названиями вакцины. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в июне в МВД РФ напомнили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации. По информации ведомства, на рассмотрении находятся уже несколько уголовных дел.