В Санкт-Петербурге выявили 5 фактов продажи поддельных медицинских справок

18 июня, 23:45
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В Санкт-Петербурге выявили пять фактов продажи поддельных медицинских справок за два дня. Речь идет в том числе о сертификатах о вакцинации и отрицательных тестах на коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых за два дня было зафиксировано пять фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города. Нелегальные дельцы предлагали широкий ассортимент фальшивок: сертификаты о вакцинации против COVID-19, отрицательные тесты на COVID-19 и даже справки о противопоказаниях к вакцинации", – отметили в сообщении.
Там уточнили, что подделки предлагали за 2 – 2,5 тысячи рублей. Заказы производились чаще всего через интернет.
Ранее сообщалось, что столичный Депздрав проверяет сообщения о выдаче поддельных прививочных сертификатов. За это сотрудников больниц будут увольнять.
В Москве из-за подделки и продажи справок о вакцинации завели 24 уголовных дела.
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