В Минцифры рассказали, как получить сертификат о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Минцифры РФ рассказали, что сертификат о вакцинации от коронавируса автоматически формируется на портале госуслуг после получения информации от Минздрава. Данные в регистр вносят специалисты, проводящие вакцинацию, сообщает РИА Новости.
"После получения порталом госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат вакцинированного формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет пользователя", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что другой возможности сформировать документ не существует.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.
За последние сутки в России подтвердили 13 397 новых случаев COVID-19. При этом в 1 918 (14,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. На Москву пришлось 5 782 случая.
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