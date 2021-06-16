В Минцифры рассказали, как получить сертификат о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минцифры РФ рассказали, что сертификат о вакцинации от коронавируса автоматически формируется на портале госуслуг после получения информации от Минздрава. Данные в регистр вносят специалисты, проводящие вакцинацию, сообщает РИА Новости.

"После получения порталом госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат вакцинированного формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет пользователя", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что другой возможности сформировать документ не существует.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

За последние сутки в России подтвердили 13 397 новых случаев COVID-19. При этом в 1 918 (14,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. На Москву пришлось 5 782 случая.