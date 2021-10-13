В ВОЗ сообщили о снижении смертности от COVID-19 в мире

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Средний уровень смертности от коронавирусной инфекции в мире продолжает снижение, в настоящее время он достиг самого низкого уровня почти за год, рассказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает ТАСС.

"Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год", – заявил он.

При этом, по словам Гебрейесуса, данный показатель все еще очень высок – каждую неделю в мире от коронавируса умирает как минимум 50 тысяч человек.

"Реальное число, несомненно, еще выше", – заключил Гебрейесус.

Ранее старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что SARS-CoV-2 станет эндемичным вирусом в мире и останется таковым до тех пор, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить. По ее словам, пока специалисты не рассчитывают на то, что от коронавируса удастся окончательно избавиться, поскольку он может передаваться между людьми и животными.

