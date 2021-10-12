В ВОЗ допустили, что SARS-CoV-2 станет эндемичным вирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
SARS-CoV-2 станет эндемичным вирусом в мире и останется таковым до тех пор, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить. Об этом в беседе с РИА Новости заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
"Я думаю, в обществе останется определенный уровень инфекции, который, как мы говорим, является эндемичным, со своими подъемами и спадами. Когда инфекция будет находить восприимчивых людей, будет возникать кластер", – объяснила она.
Сваминатан отметила, что пока специалисты не рассчитывают на то, что от коронавируса удастся окончательно избавиться, напомнив, что он может передаваться между людьми и животными. По ее словам, системы здравоохранение должны быть готовы к возникновению очагов заболевания в будущем до тех пор, пока не будет создана стерилизующая вакцина, способная искоренить COVID-19.
До этого Сваминатан высказалась об идее смешивания различных вакцин от коронавируса. Она назвала ее интересной, однако отметила, что это новая область знаний, поэтому требуется больше данных о результатах смешанного применения препаратов.
Россиянам рассказали, как обстоит ситуация с COVID-19 за рубежом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: