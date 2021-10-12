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Москва 24

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Общество

12:52

В ВОЗ допустили, что SARS-CoV-2 станет эндемичным вирусом

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

SARS-CoV-2 станет эндемичным вирусом в мире и останется таковым до тех пор, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить. Об этом в беседе с РИА Новости заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

"Я думаю, в обществе останется определенный уровень инфекции, который, как мы говорим, является эндемичным, со своими подъемами и спадами. Когда инфекция будет находить восприимчивых людей, будет возникать кластер", – объяснила она.

Сваминатан отметила, что пока специалисты не рассчитывают на то, что от коронавируса удастся окончательно избавиться, напомнив, что он может передаваться между людьми и животными. По ее словам, системы здравоохранение должны быть готовы к возникновению очагов заболевания в будущем до тех пор, пока не будет создана стерилизующая вакцина, способная искоренить COVID-19.

До этого Сваминатан высказалась об идее смешивания различных вакцин от коронавируса. Она назвала ее интересной, однако отметила, что это новая область знаний, поэтому требуется больше данных о результатах смешанного применения препаратов.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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