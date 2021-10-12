Эксперт рассказала, когда ВОЗ может одобрить вакцину "Спутник V"

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" до конца года. Об этом заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в интервью РИА Новости.

По ее словам, это произойдет, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых документов.

"Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция", – подчеркнула Сваминатан.

Эксперт добавила, что организация рассчитывает, что инспекции состоятся как можно скорее.

"Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года и процесс может быть завершен", – пояснила эксперт.

Сваминатан также подчеркнула, что, по предварительным данным, препарат "Спутник V" является очень хорошей вакциной, поэтому в ВОЗ надеются, что он будет одобрен.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что во Всемирной организации здравоохранения не было претензий к российской вакцине "Спутник V". По его словам, необходимый пакет документов для регистрации вакцины дооформлен.

Вакцина "Спутник V" стала первым официально зарегистрированным в РФ препаратом профилактики коронавируса.

