Мурашко заявил, что у ВОЗ не было претензий к "Спутнику V"

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что во Всемирной организации здравоохранения не было претензий к российской вакцине "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.

"К продукту претензий нет, были вопросы по досье", – сказал он.

Мурашко уточнил, что необходимый пакет документов для регистрации вакцины дооформлен, его внесут в течение нескольких недель.

"Нам нужно было оформить и передать пакет документов по определенным правилам, они сейчас дооформлены, вносятся. Те разногласия, которые были, все сняты", – добавил министр.

Ранее Мурашко заявлял о преодолении преград для официального признания вакцины от коронавируса "Спутник V" в ВОЗ.

