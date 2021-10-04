Мурашко заявил, что у ВОЗ не было претензий к "Спутнику V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что во Всемирной организации здравоохранения не было претензий к российской вакцине "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.
"К продукту претензий нет, были вопросы по досье", – сказал он.
Мурашко уточнил, что необходимый пакет документов для регистрации вакцины дооформлен, его внесут в течение нескольких недель.
"Нам нужно было оформить и передать пакет документов по определенным правилам, они сейчас дооформлены, вносятся. Те разногласия, которые были, все сняты", – добавил министр.
Ранее Мурашко заявлял о преодолении преград для официального признания вакцины от коронавируса "Спутник V" в ВОЗ.
Мурашко заявил о готовности ВОЗ признать "Спутник V"
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