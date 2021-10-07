Регистрацию вакцин от COVID-19 и признание сертификатов для туризма стоит разделить – РФПИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Процедура регистрации вакцины от COVID-19 в той или иной стране должна вестись отдельно от процесса признания прививочных сертификатов для туристических поездок, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Необходимо разделять полную регистрацию вакцин против коронавируса на каком-то рынке и возможность признания вакцинных сертификатов для туризма. Мы считаем, что эти процессы не должны быть завязаны друг на друга и могут идти параллельно", – сказал Дмитриев в эфире Bloomberg TV.
Ранее сообщалось, что Россия и США обсудили в Женеве взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что переговоры по данному вопросу планируется продолжить. Глава ведомства рассчитывает, что американцы примут аргументы российской стороны.
Россия предложила странам G20 взаимное признание вакцин от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: