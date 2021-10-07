Регистрацию вакцин от COVID-19 и признание сертификатов для туризма стоит разделить – РФПИ

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Процедура регистрации вакцины от COVID-19 в той или иной стране должна вестись отдельно от процесса признания прививочных сертификатов для туристических поездок, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Необходимо разделять полную регистрацию вакцин против коронавируса на каком-то рынке и возможность признания вакцинных сертификатов для туризма. Мы считаем, что эти процессы не должны быть завязаны друг на друга и могут идти параллельно", – сказал Дмитриев в эфире Bloomberg TV.

Ранее сообщалось, что Россия и США обсудили в Женеве взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что переговоры по данному вопросу планируется продолжить. Глава ведомства рассчитывает, что американцы примут аргументы российской стороны.