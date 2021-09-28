Гонконг признал российские сертификаты о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Гонконга объявили о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение вступит в силу с 29 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ.

"Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории стран с высоким риском заражения, к которым по местной классификации относится и Россия", – объяснили в российском представительстве.

Обязательный трехнедельный карантин для приезжающих в Гонконг россиян сохранится, однако он будет проходить на территории самого района, а не третьих стран. Чтобы попасть в Гонконг, перед посадкой на соответствующий рейс потребуется предъявить сформированный на портале госуслуг сертификат, а также QR-код. При этом в настоящее время власти данной административной единицы Китая признали из российских вакцин только "Спутник V".

Ранее правительство Эстонии освободило привитых российскими вакцинами от коронавируса иностранцев от изоляции и тестирования при въезде в страну.

Смягчение антиковидных ограничений для таких людей будет действовать в течение одного года после прививки. Они могут беспрепятственно принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, однако европейский сертификат о вакцинации им предоставляться не будет.

