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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает взаимное признание вакцин от COVID-19, одобренных государством. Об этом министр сказал на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"COVID-19 – наш общий враг. Поддерживаем взаимное признание вакцин, одобренных национальными надзорными органами, в интересах скорейшего снятия ограничений на международные поездки граждан", – приводит ТАСС слова Лаврова.

Ранее глава российского МИД заявлял, что страна готова к взаимному признанию с Евросоюзом вакцин от COVID-19. По словам Лаврова, многие европейские партнеры ждут скорейшего признания и регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".

