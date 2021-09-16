"Спутник V" оказался эффективнее вакцин AstraZeneca и Sinopharm против "Дельта"-штамма

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Российскую вакцину "Спутник V" назвали более эффективной против "Дельта"-штамма коронавируса в сравнении с препаратами AstraZeneca и Sinopharm. Об этом сообщает газета La Nacion.

Ученые Национального университета Кордовы изучили 309 образцов из плазмы переболевших коронавирусом, вылечившихся после заражения и привитых двумя дозами каждого из названных препаратов.

В ходе эксперимента специалисты узнали, что наиболее высокий титр нейтрализующих коронавирус антител показывают образцы привитых "Спутником V" и переболевших. Наименьшую защиту обеспечивал курс прививок препаратом Sinopharm (без заболевания).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что вопросов к эффективности "Спутника V" на данный момент нет. Представитель Кремля напомнил, что заражение возможно даже среди привитых, однако в таких случаях болезнь протекает в легкой форме.

