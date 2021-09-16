Минздрав проведет исследования о совместимости вакцин от гриппа и коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В ближайшее время Минздрав проведет исследование о совместимости вакцин от гриппа и коронавируса, сообщает ТАСС.
Замминистра здравоохранения Олег Гриднев отметил, что необходимо проверить безопасность одновременного введения двух препаратов.
"Чтобы совместить одновременно вакцинации против коронавируса и гриппа, необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность. Но уже в рамках их одновременного введения", – объяснил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии вопросов об эффективности вакцины "Спутник V". Сомнения возникли после того, как были замечены случаи заболевания коронавирусом в окружении Владимира Путина.
Эксперт рассказал, как правильно спланировать вакцинацию от гриппа и COVID-19
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