Минздрав проведет исследования о совместимости вакцин от гриппа и коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В ближайшее время Минздрав проведет исследование о совместимости вакцин от гриппа и коронавируса, сообщает ТАСС.

Замминистра здравоохранения Олег Гриднев отметил, что необходимо проверить безопасность одновременного введения двух препаратов.

"Чтобы совместить одновременно вакцинации против коронавируса и гриппа, необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность. Но уже в рамках их одновременного введения", – объяснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии вопросов об эффективности вакцины "Спутник V". Сомнения возникли после того, как были замечены случаи заболевания коронавирусом в окружении Владимира Путина.