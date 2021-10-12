В ВОЗ оценили идею смешивания вакцин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан сочла интересной идею смешивания разных вакцин от коронавируса, но для этого нужно больше данных. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это снова область, в которой знания только развиваются, и это очень интересная концепция использования двух различных вакцинных платформ, чтобы попытаться стимулировать иммунную систему. Некоторые иммунологи считают, что это может быть хорошим подходом. Но опять же, нам нужно увидеть реальные данные исследований", – пояснила она.

Сваминатан отметила, что сейчас у ВОЗ есть только данные исследований совместного применения вакцины AstraZeneca с мРНК-вакцинами. Также организации известны подобные исследования для Sinovac и Sinopharm, после которых прививают мРНК-вакциной, и о комбопрививках "Спутником V" и AstraZeneca.

По данным стратегической консультативной группы, при дефиците поставок и необходимости дать вторую дозу человеку можно использовать другую вакцину. При этом до сих пор не наблюдалось никаких серьезных или плохих последствий от этого.



"Так что в определенных ситуациях это может быть сделано, правительство может принять такое решение. Но нам нужны соответствующие исследования, чтобы понять, какие комбинации лучше использовать, какой должен быть промежуток между прививками, какая вакцина должна быть первой, какая второй", – сказала Сваминатан.

Эксперт заявила о необходимости провести больше исследований на тему смешивания вакцин, в том числе в разных странах.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов.