Посол ЕС ответил на обвинения в политизации признания "Спутника V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Посол ЕС в России Маркус Эдерер считает, что российская сторона политизирует процесс признания "Спутника V" в Евросоюзе. Он также заявил, что РФ регулярно переносит инспекции, запрашиваемые европейским регулятором, пишет РБК.
"Когда российские официальные лица говорят о задержках и о политизации с европейской стороны, мне порой кажется, что они по большей части говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос", – отметил Эдерер.
Отвечая на призыв госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона не признавать российские вакцины и заявление премьер-министра Италии Марио Драги о том, что "Спутник V", вероятно, не будет признан в ЕС, Эдерер отметил, что инспекторы Европейского агентства лекарственных средств к давлению невосприимчивы. По его мнению, некоторые их комментарии могли быть спровоцированы задержками, причины которых не в действиях ЕМА или ЕС.
Посол добавил, что проведение последовательной экспертизы ЕМА продолжается. У экспертов еще есть ряд открытых вопросов, сказал дипломат.
"ВОЗ публично назвала ряд выявленных проблем и приостановила процедуру признания вакцины. Поэтому все вопросы о сроках следовало бы задавать российским властям", – сказал Эдерер.
Ранее Россия и США обсудили в Женеве взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, переговоры по данному вопросу планируется продолжить. Глава ведомства рассчитывает, что американцы примут аргументы российской стороны.
Мурашко заявил, что барьеры к признанию ВОЗ "Спутника V" устранены
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