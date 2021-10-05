Коллегия МИД РФ заявила, что пандемия не сплотила мировое сообщество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Коллегия МИД РФ констатировала, что пандемия не только не сплотила мировое сообщество, а обозначила разделительные линии между странами. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
На заседании коллегии проанализировали текущее состояние и тенденции развития мировой экономики.
"Коллегия констатировала, что пандемия не только не сплотила мировое сообщество, а скорее наоборот, еще более рельефно обозначила разделительные линии. На этом фоне существенно возросла роль экономической дипломатии в международных отношениях", – говорится в сообщении.
На заседании также обсудили повышение эффективности внешнеэкономической деятельности. Были подняты вопросы продвижения российских товаров и услуг на зарубежные рынки, привлечения иностранных инвестиций и противодействия незаконному санкционному давлению.
"Особое внимание было уделено вопросам международного сотрудничества в области противодействия распространению коронавируса. Рассмотрена проблематика внешнеполитического сопровождения развития транспортной и энергетической инфраструктуры, приграничного сотрудничества, повышения привлекательности туристической отрасли России", – говорится в сообщении.
Ранее директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Елена Голухова сообщила, что пандемия тормозит проекты по снижению смертности от заболеваний сердца и сосудов. По ее словам, раньше они продвигались активными темпами.
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