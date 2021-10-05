Эксперт сообщила, что пандемия тормозит борьбу со смертностью от сердечных заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Елена Голухова сообщила, что пандемия тормозит проекты по снижению смертности от заболеваний сердца и сосудов. По ее словам, раньше они продвигались активными темпами, сообщает РИА Новости.

"До начала пандемии наши амбициозные проекты по снижению смертности именно от заболеваний сердца и сосудов, они опережали. Ясно, что пандемия прошлого года, и даже не хвост ее, а активное продвижение, к сожалению, мы и сейчас видим, ясно тормозит наши такие проекты", – сказала Голухова во время марафона "Здоровье женщин – благополучие нации".

Специалист также напомнила о важности здорового образа жизни.

"Нет такой таблетки, которая бы заменила здоровый образ жизни. Иногда приходят пациенты и просят дать им такую таблетку, но такой таблетки нет", – сказала Голухова.

Ранее в России выявили два гена, которые отвечают за развитие редких сердечных заболеваний. Также были созданы 15 центров мирового уровня, работающих по различным направлениям, четыре из которых посвящены персонализированной медицине.

