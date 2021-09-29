Столичные врачи выписали более 470 тыс направлений с помощью искусственного интеллекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Система поддержки принятия врачебных решений, которая работает в столичных учреждениях, помогла медикам выписать более 470 тысяч направлений на диагностику с момента своего запуска. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Сегодня система работает во всех взрослых поликлиниках города. <...> Врачи активно используют ее", – говорится в сообщении.

В основе системы лежит искусственный интеллект, а также клинические протоколы лечения. Цифровой помощник позволяет медикам поставить предварительный диагноз, а также дает различные рекомендации, указывает на отклонения, на которые стоит обратить внимание. Однако окончательное решение о назначении терапии и направлении пациента на исследования всегда принимает врач.

В комплексе социального развития Москвы отметили, что цифровой помощник позволяет медикам сконцентрироваться непосредственно на общении с пациентами, изучении истории болезни. Благодаря этому среднее время назначения диагностических исследований сократилось в 10 раз.

Ранее заммэра Анастасия Ракова рассказала, что справки о болезни ребенка по форме 095/у стали доступны в разделе электронной медкарты "Мои справки" на mos.ru. Теперь справки можно быстро отправить в электронном виде или распечатать, например для спортивной секции или для частных детских садов и школ, которые посещает ребенок.

