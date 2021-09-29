Столичные врачи выписали более 470 тыс направлений с помощью искусственного интеллекта

11:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Система поддержки принятия врачебных решений, которая работает в столичных учреждениях, помогла медикам выписать более 470 тысяч направлений на диагностику с момента своего запуска. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Сегодня система работает во всех взрослых поликлиниках города. <...> Врачи активно используют ее", – говорится в сообщении.
В основе системы лежит искусственный интеллект, а также клинические протоколы лечения. Цифровой помощник позволяет медикам поставить предварительный диагноз, а также дает различные рекомендации, указывает на отклонения, на которые стоит обратить внимание. Однако окончательное решение о назначении терапии и направлении пациента на исследования всегда принимает врач.
В комплексе социального развития Москвы отметили, что цифровой помощник позволяет медикам сконцентрироваться непосредственно на общении с пациентами, изучении истории болезни. Благодаря этому среднее время назначения диагностических исследований сократилось в 10 раз.
Ранее заммэра Анастасия Ракова рассказала, что справки о болезни ребенка по форме 095/у стали доступны в разделе электронной медкарты "Мои справки" на mos.ru. Теперь справки можно быстро отправить в электронном виде или распечатать, например для спортивной секции или для частных детских садов и школ, которые посещает ребенок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: