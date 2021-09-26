Более 207 тысяч человек проверили здоровье в офисах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 207 тысяч человек прошли бесплатное медицинское обследование на современном оборудовании в центрах госуслуг "Мои документы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Диагностические комплексы "Уголок здоровья" открыли в прошлом году, и сейчас они есть в 69 офисах. По желанию там можно определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление и сделать анализ выдыхаемого воздуха. Помимо этого, можно измерить пульс и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. Обследование займет не более 10 минут.
По итогам диагностики формируется лист с подробным анализом основных параметров организма и индивидуальными рекомендациями. Результаты исследования можно занести в электронную медицинскую карту, направить по электронной почте или распечатать на бумажном носителе.
На сегодняшний день в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему передали уже более 12 тысяч результатов обследований.
В случае необходимости горожане могут записаться в поликлинику с помощью главного экрана диагностического комплекса. Для этого необязательно проходить экспресс-обследование – нужно лишь ввести номер полиса ОМС и дату рождения. Таким способом к врачу записались чуть меньше 500 человек.
Во флагманских офисах госуслуг проверить здоровье можно с помощью роботов-диагностов. Искусственный интеллект измеряет рост, вес, температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови, объем легких.
Ранее сообщалось, что жители столицы могут снять электрокардиограмму всего за одну минуту в 25 центрах "Мои документы", воспользовавшись кардиокреслами. Чтобы пройти исследование на кардиокресле, посетителю нужно ввести на экране номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и следовать инструкции. После обследования документ с кардиограммой поступит в электронную медкарту. Она также будет доступна терапевту и профильным специалистам.
Посетителям, у которых еще не оформлена электронная медицинская карта, специалисты центра помогут получить полную регистрацию на mos.ru и подать заявку на оформление карты.
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