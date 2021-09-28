Центр амбулаторной онкопомощи в Боткинской больнице принял первых пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Новый центр амбулаторной онкологической помощи в Боткинской больнице начал принимать пациентов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, запуск нового отделения способствует развитию стандарта онкологической помощи.
"Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями смогут получать в одном месте все виды диагностики и лечения – начиная от выявления первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением. Это обеспечивает преемственность в лечении пациента на всех этапах", – объяснила она.
Новый центр онкопомощи рассчитан примерно на 160 тысяч консультаций в год. В одном комплексе сосредоточены самые современные виды диагностики и врачи различных специальностей.
В здании размещена собственная операционная с палатой пробуждения, а также дневной стационар на 22 койки. В нем можно проводить порядка 25 тысяч курсов химиотерапии ежегодно.
В центр амбулаторной онкологической помощи смогут обращаться жители Западного округа Москвы. Сюда будут направлять пациентов поликлиник при выявлении признаков злокачественных новообразований.
Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии медицины в столице. По словам градоначальника, столичные врачи все чаще применяют передовые технологии и высокотехнологичное оборудование.
Собянин отметил, что ряд учреждений обзавелись оборудованием для "Гамма-ножа". Эта операция позволяет лечить опухоли, сосудистые образования и заболевания в полости черепа.
"Это наш город": в Боткинской больнице завершился капремонт центра онкопомощи
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