Центр амбулаторной онкопомощи в Боткинской больнице принял первых пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый центр амбулаторной онкологической помощи в Боткинской больнице начал принимать пациентов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, запуск нового отделения способствует развитию стандарта онкологической помощи.

"Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями смогут получать в одном месте все виды диагностики и лечения – начиная от выявления первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением. Это обеспечивает преемственность в лечении пациента на всех этапах", – объяснила она.

Новый центр онкопомощи рассчитан примерно на 160 тысяч консультаций в год. В одном комплексе сосредоточены самые современные виды диагностики и врачи различных специальностей.

В здании размещена собственная операционная с палатой пробуждения, а также дневной стационар на 22 койки. В нем можно проводить порядка 25 тысяч курсов химиотерапии ежегодно.

В центр амбулаторной онкологической помощи смогут обращаться жители Западного округа Москвы. Сюда будут направлять пациентов поликлиник при выявлении признаков злокачественных новообразований.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии медицины в столице. По словам градоначальника, столичные врачи все чаще применяют передовые технологии и высокотехнологичное оборудование.

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