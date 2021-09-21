В России может появиться премия для онкологов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил о планах создать премию для врачей-онкологов, которые добились особых успехов в региональной медицине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ассоциация онкологов России на Международном форуме онкологии и радиотерапии For life выступила с предложением о создании конкурса имени Александра Савицкого, являющегося одним из основателей советской онкологии. Участие смогут принять врачи-онкологи и другие медики, связанные с областью онкологии. В премии заявлено десять номинаций, из них семь будут с денежным призом 250 тысяч рублей.

"Мы думаем, что это будет очень полезная и интересная премия, во всяком случае, мы будем ее развивать для того, чтобы отмечать наших выдающихся онкологов, которые добились определенных успехов именно в региональном здравоохранении", – заявил Каприн.

Ранее Сергей Собянин вручил премии Москвы в области медицины за 2020 год. Количество заявок в этом году стало рекордным – 95 человек.

