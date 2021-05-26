Депутат ГД Белых попросила москвичей поддержать ее идею создать аллею "Подвиг врачей"

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Депутат Госдумы Ирина Белых предложила увековечить подвиг медицинских работников в период распространения коронавирусной инфекции.

"Мы должны запомнить 2020 год по именам наших врачей, которые живым щитом встали между москвичами и угрозой. Которые каждый час, ночью и днем, преодолевая усталость, боролись за здоровье и жизни людей. Здесь не хватит обычных слов, чтобы выразить безмерную благодарность всего общества", – отметила парламентарий.

По словам Белых, проект памятного места активно обсуждается с жителями Москвы.

Предложение депутата поддержал врач-невролог, ведущий программы "Жить здорово!" Дмитрий Шубин. Специалист отметил, что считает данную инициативу "трогательной" и нужной, чтобы подчеркнуть подвиг медицинских работников.

В конце апреля в столичном метрополитене запустили тематический поезд со словами благодарности медикам, которые спасают жизни людей во время пандемии коронавируса. Состав курсировал на Арбатско-Покровской линии метро.