Посвященный медикам поезд запустили в столичном метро

Фото: ТАСС/Александр Щербак
На Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический поезд со словами благодарности медикам, которые спасают жизни людей во время пандемии коронавируса.
"То, что все без исключения медики делали в это непростое время, наверное, спустя какое-то время поймем: насколько героический вклад сотрудников медицинских организаций в борьбе за то, чтобы москвичи и те, кто был в Москве в этот непростой период, просто выжили, насколько медицинские работники бросились в бой с самых первых дней", – заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, внутри поезда размещены реальные истории 22 столичных медиков с описанием их жизни и взглядов на ситуацию, с которой они столкнулись.
За концепцию оформления поезда метро проголосовали более 175 тысяч участников проекта "Активный гражданин". Победила концепция, согласно которой на стенах вагонов написали слово "спасибо" на разных языках.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что длящийся более года марафон борьбы с COVID-19 больше всего затронул медработников.
"Они были вынуждены покидать свои семьи и отдавать себя пациентам. Престиж и уважение к профессии растут. Растет число школьников, которые хотят связать свою жизнь с медициной", – уточнила она.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил за работу во время пандемии коронавируса всех людей, которые первыми столкнулись с коронавирусом, – от врачей и руководителей до младшего медицинского персонала. Кроме того, отдельную благодарность Мишустин выразил создателям вакцины от COVID-19.
16 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о системе выплат медикам, которые заразились коронавирусом на работе. По его словам, были установлены дополнительные страховые выплаты в виде единых страховых выплат медперсоналу и водителям скорой помощи, которые работали с COVID-пациентами. К настоящему моменту такие выплаты получили на сумму 29 миллиардов рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: