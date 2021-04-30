Посвященный медикам поезд запустили в столичном метро

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На Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический поезд со словами благодарности медикам, которые спасают жизни людей во время пандемии коронавируса.

"То, что все без исключения медики делали в это непростое время, наверное, спустя какое-то время поймем: насколько героический вклад сотрудников медицинских организаций в борьбе за то, чтобы москвичи и те, кто был в Москве в этот непростой период, просто выжили, насколько медицинские работники бросились в бой с самых первых дней", – заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, внутри поезда размещены реальные истории 22 столичных медиков с описанием их жизни и взглядов на ситуацию, с которой они столкнулись.

За концепцию оформления поезда метро проголосовали более 175 тысяч участников проекта "Активный гражданин". Победила концепция, согласно которой на стенах вагонов написали слово "спасибо" на разных языках.



Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что длящийся более года марафон борьбы с COVID-19 больше всего затронул медработников.

"Они были вынуждены покидать свои семьи и отдавать себя пациентам. Престиж и уважение к профессии растут. Растет число школьников, которые хотят связать свою жизнь с медициной", – уточнила она.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил за работу во время пандемии коронавируса всех людей, которые первыми столкнулись с коронавирусом, – от врачей и руководителей до младшего медицинского персонала. Кроме того, отдельную благодарность Мишустин выразил создателям вакцины от COVID-19.

16 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о системе выплат медикам, которые заразились коронавирусом на работе. По его словам, были установлены дополнительные страховые выплаты в виде единых страховых выплат медперсоналу и водителям скорой помощи, которые работали с COVID-пациентами. К настоящему моменту такие выплаты получили на сумму 29 миллиардов рублей.