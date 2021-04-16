Заразившиеся COVID-19 на работе медики получили более 29 млрд рублей – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о системе выплат медикам, которые заразились коронавирусом на работе. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель ведомства объяснил, что указом президента были установлены дополнительные страховые выплаты в виде единых страховых выплат медперсоналу и водителям скорой помощи, которые работали с COVID-пациентами.

"К настоящему моменту такие выплаты получили на сумму 29 миллиардов рублей", – объявил Мурашко на итоговой коллегии Минздрава РФ за 2020 год.

Министр добавил, что на пике пандемии коронавируса в России одномоментно были привлечены порядка 550 тысяч врачей и медперсонала. В целом помощь больным оказывали более миллиона медиков.

Ранее на итоговой коллегии Минздрава выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она призвала действовать осторожно при снятии ограничений по коронавирусу.

Кроме того, представитель кабмина оценила число вакцинированных от COVID-19 граждан страны. По последним данным, речь идет о более чем 8 миллионах человек.

