Собянин оценил борьбу с пандемией коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин заявил, что системная работа всех структур здравоохранения позволила проходить пандемию с меньшими ограничениями, чем в других странах. Об этом градоначальник рассказал на итоговой коллегии Минздрава РФ, передает Агентство "Москва".

"Практически ни одна страна мира не смогла создать систему, когда именно как система начали работать амбулаторное, первичное звено, скорая помощь, стационарная помощь, лабораторный сектор и командная организация всей государственной работы на всех органах. Именно потому, что нам это удалось, поэтому у нас и меньше всего ограничений, более спокойное прохождение пандемии, сохраняется экономическая активность населения, меньший удар по другим экономическим секторам, меньше экономические потери", – объяснил мэр.

Собянин также отметил, что гражданам было проще пережить пандемию еще и потому, что с ними работали волонтеры и общественные организации, а государство оказывало полную поддержку, в том числе в медицинской сфере.

"И это отличие: Россия не только сохранила, но и укрепила не отдельное высококлассное учреждение, а в целом медицинскую систему как систему. Это нам позволило гораздо безболезненнее и уверенно проходить все этапы пандемии", – подчеркнул мэр Москвы.

Сергей Собянин также рассказал, что с самого начала пандемии коронавируса в РФ возможность полного закрытия столицы не обсуждалась. Он отметил, что Москва является крупнейшим транспортным узлом, в том числе среди авиационных европейских хабов. По словам градоначальника, в столицу РФ каждый год приезжают больше 100 миллионов человек.

"Каждый день на электричках в Москву въезжают больше 2 миллионов человек. 1,5 миллиона машин каждый день въезжает в Москву и выезжает. В целом мы имеем оборот иногородних граждан около 3,5–4 миллиона человек ежедневно. <...> Закрытие Москвы обозначало бы 100% полное закрытие всей страны, полный разрыв всех транспортных цепочек. Так устроена наша страна, так устроена транспортная систем", – подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы также объявил, что столица за последний год функционировала в нормальном режиме, без чрезмерно серьезных ограничений. Более того, по его словам, в период пандемии в столице продолжалось строительство поликлиник, реорганизация первичного звена.

"Мы не остановили, а, наоборот, ускорили принятие решений в системе онкологической помощи, начиная от участкового врача и заканчивая стационаром, создав шесть мощных онкологических центров, куда вошли и лабораторные сервисы, и онкодиспансеры, и мощные стационары, связав информационно все слои, введя специальных помощников, которые сегодня ведут больного от первого признака онкозаболевания до лечения в стационаре и дальше до выписки и реабилитации, и контроля за больным", – заключил мэр Москвы.

Ранее в ходе итоговой коллегии Минздрава РФ по итогам 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила Сергея Собянина за работу в пандемию коронавируса. Представитель кабмина отметила, что Москва приняла на себя основной удар заболевания, наряду с Центральным и Северо-Западным федеральными округами.