Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от COVID-19. Об этом он написал на своем личном сайте.

"Впереди – лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию.

Все возможности, чтобы защитить себя и своих близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть", – заявил Собянин.

Мэр рассказал, что число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, уже превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию более 820 тысяч москвичей. Причем почти половина сделавших прививку – 45% – это люди старше 60 лет.

Собянин также добавил, что столица полностью обеспечена запасами вакцины. Ежедневно работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках и несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе стартовала вакцинация на дому для маломобильных граждан.

"Когда в декабре прошлого года Москва первой среди регионов страны начала вакцинацию от COVID, у людей было много сомнений. Эффективна ли российская вакцина? Не будет ли осложнений или побочных явлений? Сегодня почвы для этих сомнений уже не осталось. Наша вакцина доказала свою надежность и безопасность. Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших – считанные единицы", – написал мэр.

Ранее сообщалось, что в Москве открылись еще 2 мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Сделать прививку теперь можно в торговых центрах "Эльбрус" и "Парк-хаус". Они расположены в Южном и Северо-Восточном административных округах. Выездные бригады состоят из сотрудников городских поликлиник.

Кроме того, в Москве началась вакцинация от коронавируса на дому для жителей, состоящих на надомном обслуживании. Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального обслуживания Анастасия Ракова, выездная бригада врачей будет приезжать в заранее оговоренное время и делать прививку дома у пациента.

Для работы с маломобильными пациентами сформированы 66 медицинских бригад из врачей и медицинских сестер. Специалисты оснащены средствами защиты и специальным оборудованием, которое позволяет транспортировать вакцину от COVID-19 без нарушений.

Выездные бригады для вакцинирования также начнут работать в ТиНАО. Прививочные бригады будут принимать граждан в местных медицинских учреждениях амбулаторного звена с 14 апреля.

