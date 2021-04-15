09:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от COVID-19. Об этом он написал на своем личном сайте.
"Впереди – лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию.
Все возможности, чтобы защитить себя и своих близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть", – заявил Собянин.
Мэр рассказал, что число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, уже превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию более 820 тысяч москвичей. Причем почти половина сделавших прививку – 45% – это люди старше 60 лет.
Собянин также добавил, что столица полностью обеспечена запасами вакцины. Ежедневно работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках и несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе стартовала вакцинация на дому для маломобильных граждан.
"Когда в декабре прошлого года Москва первой среди регионов страны начала вакцинацию от COVID, у людей было много сомнений. Эффективна ли российская вакцина? Не будет ли осложнений или побочных явлений? Сегодня почвы для этих сомнений уже не осталось. Наша вакцина доказала свою надежность и безопасность. Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших – считанные единицы", – написал мэр.
Ранее сообщалось, что в Москве открылись еще 2 мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Сделать прививку теперь можно в торговых центрах "Эльбрус" и "Парк-хаус". Они расположены в Южном и Северо-Восточном административных округах. Выездные бригады состоят из сотрудников городских поликлиник.
Кроме того, в Москве началась вакцинация от коронавируса на дому для жителей, состоящих на надомном обслуживании. Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального обслуживания Анастасия Ракова, выездная бригада врачей будет приезжать в заранее оговоренное время и делать прививку дома у пациента.
Для работы с маломобильными пациентами сформированы 66 медицинских бригад из врачей и медицинских сестер. Специалисты оснащены средствами защиты и специальным оборудованием, которое позволяет транспортировать вакцину от COVID-19 без нарушений.
Выездные бригады для вакцинирования также начнут работать в ТиНАО. Прививочные бригады будут принимать граждан в местных медицинских учреждениях амбулаторного звена с 14 апреля.
Вакцинацию от коронавируса могут включить в национальный календарь прививок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: