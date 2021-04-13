Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начнут работу в ТиНАО с 14 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В ТиНАО с 14 апреля начнется выездная вакцинация горожан против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения.

Отмечается, что прививочные бригады будут принимать граждан в местных медицинских учреждениях амбулаторного звена.

С 14 по 18 апреля выездные бригады вакцинации начнут работать в Первомайском, Сосенском, Воскресенском, Новофедоровском, Щаповском, Краснопахорском, Кокошкино, Мосрентген, Вороновском поселениях и в Троицке. Также с 21 по 25 апреля – в поселениях Сосенском, Первомайском, Новофедоровском, Михайлово-Ярцевском, Кленовском, Марушкинском, Роговском и Филимоновском, поселке Крекшино и в Троицке.

Кроме того, через три недели бригады вернутся для введения второго компонента. Уточняется, что вакцинацию будут проводить без предварительной записи.

Заранее записаться можно на вакцинацию в Троицкой городской больнице (филиал № 1, поселение Десеновское), поликлиническом отделении поселка Фабрики имени 1 Мая городской больницы "Кузнечики", а также в Щербинской городской больнице и городской больнице поселения Московского.

Ранее сообщалось, что в Москве открылись еще 2 мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Сделать прививку теперь можно в торговых центрах "Эльбрус" и "Парк-хаус". Они расположены в Южном и Северо-Восточном административных округах. Выездные бригады состоят из сотрудников городских поликлиник.