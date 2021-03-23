Выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработают в ТЦ "Ереван-Плаза" и "Щука" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
С 24 марта в торговых центрах Москвы начнут работать выездные бригады вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба комплекса социального развития Москвы.
"Еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19 начнут работу в Москве с 24 марта. Сделать прививку можно будет в торговых центрах "Ереван-Плаза" и "Щука". В связи с большим спросом и желанием жителей были внесены изменения в график работы", – сказали в пресс-службе.
Также там отметили, что с 24 марта возобновится работа бригад в торговых центрах "Европейский" и "Гагаринский".
Вакцинация выездными бригадами проводится без предварительной регистрации и бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии). По времени процесс вакцинации занимает около 40 минут. В день прививки врач назначает пациенту дату для второго этапа через 3 недели.
Ранее выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работать еще в двух торговых центрах столицы – "Домодедовский" и "Кунцево Плаза". Каждую неделю выездные бригады вакцинации меняют локации, выбирая популярные места. Благодаря этому сделать прививку от COVID-19 может большее количество горожан.
В Москве выездные бригады вакцинации начнут работу еще в двух ТЦ
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