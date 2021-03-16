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10:10

Выездные бригады вакцинации начнут работу еще в двух ТЦ Москвы

медицина город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 17 марта выездные бригады вакцинации от коронавируса начнут работать еще в двух торговых центрах столицы – "Домодедовский" и "Кунцево Плаза". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Пандемия не миновала, и риск заразиться по-прежнему остается. В первую очередь пройти вакцинацию от коронавируса важно для всех, кто старше 60 лет, а также для всех, кто имеет хронические заболевания", – сообщили в пресс-службе комплекса социального развития.

Каждую неделю выездные бригады вакцинации меняют локации, выбирая популярные места. Благодаря этому сделать прививку от COVID-19 может большее количество горожан.

На сегодняшний день прививку от COVID-19 можно сделать в ГУМе, на ВДНХ, в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити".

Первую прививку сейчас также можно сделать в торговых центрах "РИО" Ленинский", "Дубровка", "Круг" и "Тройка". Вакцинация только вторым компонентом проводится в торговых центрах Columbus, "Калейдоскоп", "Щелковский", "Водный", "Калужский" и "Европейский".

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный медицинский осмотр, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 18 января.

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента вакцины врач назначает время для второго этапа вакцинации через 21 день.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках.

Москвичам рассказали, как проходит вакцинация от COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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