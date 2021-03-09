Сделать прививку от COVID-19 в Москве теперь можно в ТЦ "Круг" и "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Выездные бригады вакцинации от коронавируса в Москве начнут работать еще в двух торговых центрах – "Круг" и "Тройка", сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Начиная уже с этой среды, 10 марта, выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начнут работу в двух новых точках", – заявила она.
Заммэра напомнила, что каждую неделю выездные бригады вакцинации меняют локации, выбирая популярные места. Благодаря этому сделать прививку от COVID-19 может большее количество горожан.
"Мы видим, что вакцинация в таких, казалось бы, нетрадиционных локациях привлекает все большее количество жителей", – заключила Ракова.
На сегодняшний день прививку от COVID-19 можно сделать в ГУМе, на ВДНХ, в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Гагаринский" и "Ривьера", "РИО" Ленинский и "Дубровка".
В местах работы мобильных бригад соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациентов обязательно осматривают врачи, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.
Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента вакцины врач назначает время для второго этапа вакцинации через 21 день.
Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках.
Ранее сообщалось, что к работе бригад присоединились свыше 500 добровольцев. Они помогают желающим сделать прививку, сориентироваться на месте, отвечают на вопросы и поддерживают врачей. Председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова рассказала, что вакцинация является путем возвращения города к нормальной жизни.
Москвичам рассказали, как проходит вакцинация от COVID-19
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