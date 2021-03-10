Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости массово прививать детей от коронавируса

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Проводить массовую вакцинацию детей от коронавируса нет необходимости, заявила на встрече с членами комитета по охране здоровья Госдумы РФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет", – отметила руководитель ведомства.
Попова подчеркнула, что дети болеют коронавирусом в легкой форме. При этом у них быстро вырабатывается иммунитет даже при отсутствии симптомов.
Ранее стало известно, что выездные бригады вакцинации от коронавируса в Москве начнут работать еще в двух торговых центрах – "Круг" и "Тройка". Каждую неделю выездные бригады вакцинации меняют локации, выбирая популярные места. Благодаря этому сделать прививку от COVID-19 может большее количество горожан.
По данным на 8 марта, в Москве уже более 700 тысяч человек вакцинировались от коронавируса. Всего инфекцией переболели более 1 миллиона москвичей, антитела имеются примерно у 43% жителей столицы.
"Это наш город": прививку от коронавируса теперь можно сделать еще в двух ТЦ
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