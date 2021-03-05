Мишустин назвал сроки завершения масштабной вакцинации от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Масштабная вакцинация от коронавируса в России должна быть завершена до осени, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить", – сказал премьер-министр во время посещения центра "Вектор".

Также он отметил важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины "ЭпиВакКорона".

"Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь очень много усилий приложено "Вектором", – сказал премьер.

Мишустин выразил надежду, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным сообщила, что российские специалисты выявили у россиян 3,5 тысячи различных мутаций коронавируса. По ее словам, подавляющее большинство обнаруженных штаммов являются однонуклеотидными, то есть нейтральными и не оказывающими влияния на течение COVID-19. Лишь семь обнаруженных мутаций, чья распространенность едва превышает 5%, представляют более сложную картину.

Кроме того, Скворцова рассказала, что российские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, главным преимуществом которой станет длительное действие за счет выработки у пациентов клеточного иммунитета. По ее словам, новая вакцина создается на случай того, если изменчивость вируса не позволит вырабатываемым антителам связываться друг с другом.