Мишустин назвал сроки завершения масштабной вакцинации от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Масштабная вакцинация от коронавируса в России должна быть завершена до осени, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.
"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить", – сказал премьер-министр во время посещения центра "Вектор".
Также он отметил важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины "ЭпиВакКорона".
"Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь очень много усилий приложено "Вектором", – сказал премьер.
Мишустин выразил надежду, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным сообщила, что российские специалисты выявили у россиян 3,5 тысячи различных мутаций коронавируса. По ее словам, подавляющее большинство обнаруженных штаммов являются однонуклеотидными, то есть нейтральными и не оказывающими влияния на течение COVID-19. Лишь семь обнаруженных мутаций, чья распространенность едва превышает 5%, представляют более сложную картину.
Кроме того, Скворцова рассказала, что российские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, главным преимуществом которой станет длительное действие за счет выработки у пациентов клеточного иммунитета. По ее словам, новая вакцина создается на случай того, если изменчивость вируса не позволит вырабатываемым антителам связываться друг с другом.
Прививку от COVID-19 теперь можно сделать еще в двух ТЦ города
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