В ФМБА рассказали, как избежать третьей волны коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Избежать третьей волны коронавируса в России поможет вакцинация четверти населения страны за два месяца, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Для того чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить до 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не менее 2 месяцев", – сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, если прививочную кампанию растянуть до мая и прививать граждан последовательно, тогда для благоприятного исхода ситуации потребуется провакцинировать около 30% населения.

При этом Скворцова подчеркнула, что в мае текущего года третья волна пандемии была бы неизбежна без масштабной вакцинации.

"Третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно с мая, и пик ее придется примерно на октябрь текущего года. Однако наличие вакцин эффективных меняет эту ситуацию", – сказала она.

В России за последние сутки выявили 10 535 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировали 4 278 750 случаев COVID-19.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин предположил, что пандемия коронавирусной инфекции в России может завершиться в середине текущего года. Специалист пояснил, что к этому времени общество в России получит коллективный иммунитет к инфекции благодаря вакцинации.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что пандемия коронавируса в Москве закончится к лету.

