Эксперт спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в Москве к лету

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В Москве пандемия коронавирусной инфекции может закончиться к началу лета, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Я считаю, что к концу мая – началу лета в Москве эпидемия закончится", – рассказал эксперт ТАСС.

Он отметил, что Москва является первым регионом, включившимся в эпидемический процесс в начале пандемии. Кроме того, по его словам, значительное число москвичей уже прошло вакцинацию от COVID-19, что также влияет на улучшение ситуации.

Жемчугов подчеркнул, что сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу зависят от плотности населения региона, его демографического состава и количества людей, которые уже перенесли заболевание.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения России, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться к августу. По ее словам, это произойдет, если вакцинация будет идти такими же темпами, как сейчас.

Главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков ранее объявил, что иммунитет к COVID-19 уже имеют от 20 до 70% населения России. По словам Тимакова, в ближайшие три месяца коронавирус будет представлять особую опасность для тех людей, кто не переболел и не привился.

В России за последние сутки подтвердили 10 565 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 4 268 215 случаев COVID-19.