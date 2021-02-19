Инфекционист оценил иммунизацию населения РФ к коронавирусу

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Главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объявил, что иммунитет к COVID-19 уже имеют от 20 до 70% населения РФ. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"От 20 до 70 процентов населения в зависимости от региона уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, но, повторяю, этого недостаточно, чтобы контролировать эпидемиологический процесс", – объяснил специалист.

По словам Тимакова, в ближайшие три месяца коронавирус будет представлять особую опасность для тех людей, кто не переболел и не привился.

Эксперт также отметил важность соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Он объяснил, что в период коротких зимних дней следует правильно питаться, дополнять рацион витаминами, а также организовывать себе сон нормальной продолжительности. В совокупности эти факторы поддержат иммунитет.

В России за последние сутки выявили 13 433 новых случая коронавируса. Всего в Российской Федерации с момента начала пандемии зарегистрирован 4 139 031 случай коронавирусной инфекции.

