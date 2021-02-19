В России выявили 13 433 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки выявили 13 433 новых случая коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 462 случая, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
На Москву пришлось 1 972 случая, на Санкт-Петербург – 1 087, на Московскую область – 687, на Нижегородскую область – 416, на Воронежскую область – 341, на Ростовскую область – 320, на Самарскую область – 292, на Иркутскую область – 247, на Пермский край – 243, на Челябинскую область – 238, на Вологодскую область – 220, на Саратовскую область – 220, на Свердловскую область – 216.
В Российской Федерации всего зарегистрирован 4 139 031 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва – 0,02%, Еврейской автономной области (0,09%), Магаданской области, Чеченской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Хакасия – 0,1%.
За последние сутки в России подтверждено 470 смертей, за весь период по стране умерли 82 396 человек. За прошедшие 24 часа выздоровели 18 637 человек, за весь период из больниц выписали 3 679 949 пациентов.
Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться новой волны пандемии, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.
Москвичам рассказали, когда зарегистрируют третью вакцину от COVID-19
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