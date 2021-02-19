Ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после коронавируса

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Австралийские ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после заражения COVID-19. По данным специалистов, вакцины против коронавируса призваны вызывать более сильные реакции антител, чем естественная инфекция. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи изучили динамику изменения со временем реакции иммунитета, особенно B- и T-клеток, на спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2.

Как уточняется, вирус крепится к клеткам человека с помощью спайкового белка, поэтому важно изучить, как при повторном заражении нейтрализующие антитела отреагируют на этот белок.

В материале говорится, что при этом функции разных видов иммунных клеток отличаются. Так, В-клетки распознают чужеродные структуры вируса, а Т-клетки поддерживают развитие В-клеточного ответа, регулируют и направляют иммунный ответ, а также выполняют киллерные функции по отношению к вирусу.

Специалисты пришли к выводу, что четыре месяца, в течение которых они наблюдали за пациентами, переболевшими коронавирусом, количество В-клеток, распознающих спайковый белок, возросло независимо от степени тяжести болезни.

По словам авторов исследования, В-клетки продолжают накапливаться и потенциально развиваться с течением времени, а это должно благотворно отразиться на защите организма, так как в случае повторного заражения эти "ячейки памяти" должны снова активироваться.

Исследователи подчеркивают, что пока неизвестно, какое количество антител нужно для защиты от повторного заражения и как долго эта защита будет сохранять эффективность.

Главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков ранее рассказал, что неправильно выбранное лабораторное исследование может стать причиной отрицательного результата теста на наличие антител после прохождения вакцинации от COVID-19. Специалист пояснил, что поствакцинальный тест выявляет антитела только к спайковому (S) антигену IgG.

При этом в структуре вируса SARS-CoV-2 имеются сразу несколько антигенов. Два из них – нуклеокапсидный и спайковый – вырабатывают наиболее сильный ответ иммунной системы человека. По этой причине наличие антител класса IgG к любому из двух антигенов будет сигналом о приобретении иммунитета к COVID-19. Врач отметил, что для выявления антител к каждому из антигенов используются два вида лабораторных тестов.