Ученые объяснили "странные" симптомы COVID-19

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Группа ученых из Северо-Западного университета США и медики сети клиник Northwestern Medicine объяснили "странные" симптомы коронавируса. Данные эксперимента приводятся в журнале Skeletal Radiology.
Специалисты обследовали группу пациентов, которые после выявленного COVID-19 обращались к ревматологам и дерматологам. По данным экспертов, КТ, МРТ и УЗИ показали, что боли в суставах и мышцах преимущественно были вызваны аутоиммунной реакцией.
"Мы поняли, что коронавирус заставляет организм атаковать сам себя, что может привести к ревматологическим проблемам, требующим длительного лечения", – подчеркнул соавтор исследования Свати Демшук.
Ученый объяснил, что болезненные ощущения локализуются в разных участках организма. У части пациентов были повреждены нервы, а кто-то страдал из-за нарушения кровотока. Некоторые же случаи, по словам специалиста, могут серьезно снизить качество жизни пациентов.
Инфекционист Евгений Тимаков ранее рассказал, что переболевшие коронавирусом в бессимптомной форме могут заболеть повторно. В таких случаях, по его словам, течение болезни уже будет тяжелым.
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