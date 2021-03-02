В России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 10 565 новых случаев коронавируса в 84 регионах. При этом 1 069 случаев были без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
В Москве зарегистрировали 1 277 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 937, в Московской области – 617, в Нижегородской области – 385, в Воронежской области – 291.
Всего в России зарегистрировано 4 268 215 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Ненецком автономном округе (0%), а также в Республике Алтай и Республике Тыва (по 0,03%).
За сутки в РФ скончался 441 человек, за весь период от коронавируса умерли 86 896 человек.
В России за прошедшие сутки выписали 14 966 человек, общее число переболевших коронавирусом – 3 838 040.
По мнению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться у граждан страны к концу августа. Для этого, считает представитель кабмина, требуется сохранить текущие темпы вакцинации и количество прививочных площадок.
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