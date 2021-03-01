В ВОЗ сомневаются, что борьба с коронавирусом завершится к концу года

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Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан выразил сомнение, что борьба с коронавирусом завершится к концу этого года. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы наблюдаем, что вакцинация постепенно начинает оказывать влияние на вирус. Однако на данном этапе преждевременно говорить о том, что борьба с пандемией завершится к концу года", – заявил Райан.

Такой же точки зрения придерживается и главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. Она подчеркнула, что в организации рассчитывают, что благодаря вакцинации населения к концу года удастся сократить число случаев госпитализаций и смертей.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что впервые за семь недель зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что сейчас ВОЗ занимается поиском причины роста числа заболеваемости коронавирусом. Гебрейесус допустил, что частично это связано с ослаблением ограничительным мер, а также с потерей людьми бдительности.

По данным ВОЗ на 1 марта, в мире выявлено уже более 113 миллионов случаев коронавируса, свыше 2,5 миллиона человек скончались. В России выявлено 4 257 650 случаев коронавируса. За весь период умерли 86 455 человек, выздоровели 3 823 074 человека.

