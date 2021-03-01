В ВОЗ впервые за семь недель зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Фото: ТАСС/Roman Pilipey/EPA
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом впервые за семь недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.
"На прошлой неделе число случаев заражения увеличилось впервые за семь недель. В четырех из шести регионах зафиксирован рост: в Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Это вызывает разочарование, но не удивление", – подчеркнул Гебрейесус.
Он добавил, что сейчас ВОЗ занимается поиском причины роста числа заболеваемости коронавирусом. Гебрейесус допустил, что частично это связано с ослаблением ограничительным мер, а также с потерей людьми бдительности.
"Вакцины помогут спасти жизни, однако, если страны полагаются исключительно на вакцины, они делают ошибку. Базовые меры общественного здравоохранения остаются основой для борьбы с коронавирусом", – заключил Гебрейесус.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что вторая волна пандемии коронавируса в мире еще не закончилась. Она отметила, что у населения многих стран все еще нет достаточного иммунитета. По ее словам, соблюдение мер безопасности важно и с точки зрения предотвращения возможных мутаций вируса.
По данным ВОЗ на 1 марта, в мире выявлено уже более 113 миллионов случаев коронавируса, свыше 2,5 миллиона человек скончались. В России выявлено 4 257 650 случаев коронавируса. За весь период умерли 86 455 человек, выздоровели 3 823 074 человека.
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