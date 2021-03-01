Билл Гейтс дал новый прогноз по срокам окончания пандемии

17:55
Фото: ТАСС/Pascal Potier
Основатель корпорации Microsoft, бизнесмен Билл Гейтс полагает, что пандемия коронавируса закончится не ранее 2022 года.
"Мир не сможет победить пандемию коронавируса раньше 2022 года", – заявил Гейтс в эфире канала CNN.
Однако, по его словам, распространение инфекции в некоторых странах может значительно замедлиться в ближайшие месяцы. Так, например, Соединенные Штаты в состоянии частично остановить распространение вируса уже к осени 2021 года, считает Гейтс.
При этом бизнесмен подчеркнул, что для победы над коронавирусом необходимо остановить пандемию на всей Земле, а не в отдельно взятых странах.
Ранее Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. Он отметил, что данный исход будет лучшим сценарием. Бизнесмен подчеркнул, что за 2021 год в мире необходимо будет снизить показатели заболеваемости путем применения глобального подхода.
Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19
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