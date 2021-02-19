В Центре Гамалеи спрогнозировали развитие ситуации с COVID-19 весной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Центре имени Гамалеи предположили возможное развитие ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 весной. Об этом рассказал вирусолог Александр Бутенко в эфире радио Sputnik.
Специалист предположил, что в весенний период произойдет рост числа заболевших коронавирусом. Это будет связано с улучшением погоды и повышенной социальной активностью.
Бутенко также пояснил, что вирус не обладает сезонным характером.
"Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю", – заявил Бутенко.
Эксперт призвал к соблюдению действующих санитарных правил. Он также посоветовал дополнительные меры, которые могут помочь в борьбе с пандемией.
"Два фактора в совокупности очень важны – приобретение естественного иммунитета после перенесенного заболевания или при заболевании, которое прошло бессимптомно, и вакцинация", – сказал Бутенко.
Специалист выразил мнение, что популяционный иммунитет на уровне 60–70% резко сократит число случаев заражений.
Ранее врач дал рекомендации по восстановлению обоняния после COVID-19. В частности, он посоветовал тренировать рецепторы духами или продуктами с резкими запахами.
За последние сутки в России выявили 13 447 новых случаев коронавируса. При этом на Москву пришлось 1 950 случаев.
В Москве снизилась заболеваемость COVID-19 среди школьников
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